Cinco golfistas comparten el liderato en el Masters de Augusta

Después de la segunda jornada del Masters de Augusta de golf, el primer major de la temporada, cinco jugadores de cuatro nacionalidades comparten el liderato con siete golpes bajo el par.

“Hoy ha funcionado prácticamente todo. Ayer tuve alguna dificultad con el juego largo. No he estado prácticamente fuera de posición y espero repetir el juego mañana”, dijo a Efe italiano Francesco Molinari, que podría agregar otro grande a su palmarés después de su victoria en el Abierto Británico en 2018.

Molinari, los australianos Jason Day y Adam Scott, el estadounidense Brooks Koepka y el sudafricano Louis Oosthuizen están un golpe por delante del sudafricano Justin Harding (-6), y los estadounidenses Dustin Johnson (-6), Xander Schauffele (-6) y Tiger Woods (-6).

Tiger aspira esta semana a conquistar su quinto Masters y promete dar espectáculo con su acecho a los líderes durante la tercera jornada del sábado.

“No vale la pena entusiasmarse demasiado el viernes y malgastar energía. Todavía queda mucho golf por jugar y hace falta mantenerse ahí”, comentó Koepka, ganador de los Abiertos de Estados Unidos de 2017 y 2018 y el Campeonato de la PGA de 2018.

De hecho, a falta de dos jornadas, quedan 65 de 87 jugadores en competición y hay 11 con una diferencia de dos golpes.

“No estaba intentando ser demasiado agresivo pero la situación se ha puesto de mi parte. He ido construyendo y construyendo”, dijo Day, que no esperaba compartir el liderato después de empezar su ronda con fuertes dolores de espalda.

Un total de 22 jugadores no se han clasificado para el fin de semana, entre ellos algunos ganadores de ediciones anteriores, como el inglés Danny Willett (2016) y el español Sergio García (2017), y favoritos a la victoria como el inglés Justin Rose, número uno del mundo, al no superar el corte de +3.

“No he notado que haya jugado para la tarjeta que he hecho, pero no te sale nada y encima no metes ningún putt. Es lo que hay. Hay que seguir adelante y el año que viene más”, dijo un decepcionado García, ganador del Masters de 2017.

Tampoco han pasado el corte varios veteranos, como el español José María Olázabal (+13), ganador del Masters de 1994 y 1999, y el argentino Ángel Cabrera (+13), mientras que su compatriota Emiliano Grillo (+3) se ha colocado por la mínima en el fin de semana.

El cuarto español en Augusta, el grancanario Rafa Cabrera Bello, ha logrado terminar bajo par y el joven aficionado mexicano Álvaro Ortiz ha hecho historia para su país al acabar con par y clasificarse para el fin de semana.