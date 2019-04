Agarrón en redes entre Fernanda Cabal y Wally por presunta compra de votos

El Consejo de Estado dio a conocer la noticia de que anulaba la elección como Senador de Antanas Mockus, noticia la cual generó un fuerte debate en redes entre aquellos quienes defienden al profesor y lo califican como una persona correcta y los que dicen que fue una decisión acertada pues el ex alcalde cometió una falta grave.

Wally (@MeDicenWally) es uno de los opinadores en redes con más influencia y criticó la decisión con un trino donde preguntaba “¿y María Fernanda Cabal con sus votos comprados?”.

¿Y María Fernanda Cabal con sus votos comprados?



Bien, gracias. — Wally. (@MeDicenWally) 11 de abril de 2019

Esta publicación no gustó a la senadora del Centro Democrático y respondió de manera sarcástica comparando a Wally con la “ballena” de la afamada película. Ante esto el opinador no se quedó callado y reto a Cabal a que en público se subieran a una báscula, además la corrigió pues la película no es sobre una ballena sino sobre una orca cuyo nombre es "Willy" no "Wally".

Para información de la ballena Wally @MeDicenWally, la fiscalía encontró que fue un candidato conservador quien entregó dinero en sobres a unas profesoras en el barrio Grancolombiano. ¡Atrevido! https://t.co/AiBIbmcEIL — María Fernanda Cabal (@MariaFdaCabal) 11 de abril de 2019

1. Si se refiere a la película, trataba sobre una orca llamada Willy, no Wally. Las orcas no son ballenas, son delfines. #EstudieVaga.

2.Reto publicamente a María Fernanda Cabal a que vayamos a una báscula para ver quién está más rellenito. 🙂



Abro hilo con cosas serias. https://t.co/TEN5lbq1p1 — Wally. (@MeDicenWally) 12 de abril de 2019

