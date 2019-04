Luis Fernando Suárez: "Vine a Junior a pensar en quedarme toda la vida"

Luis Fernando Suárez se mostró autocrítico a su llegada a Barranquilla tras la eliminación del Junior en la Copa Libertadores. El estratega, pese a la situación actual, se mostró tranquilo en su cargo y aseguró que deben trabajar ahora por alcanzar un lugar en la Copa Sudamericana.

"Yo lo que veo en el grupo es ganas de conseguir cosas importantes. A mí siempre me han dicho que uno tiene que ir a todos partes y pensar en quedarse toda la vida. A eso vine en Junior, a pensar en quedarme toda la vida", comentó el estratega antioqueño.

"Soy consciente que el puesto más efímero es el de técnico... Estoy tranquilo", agregó al respecto.

Junior, goleado y eliminado de la Copa Libertadores

Sobre lo que viene a futuro explicó: "si hacemos seis puntos en la Copa Libertadores podemos pensar que hay una chance de pelear por la Copa Sudamericana".

No obstante, aclaró que se encuentra inconforme con la situación actual de su equipo: "yo no estoy contento por lo que hemos hecho en el torneo internacional, queremos más. Soy consciente de que algo no hicimos bien, el mayor responsable de todo esto soy yo".

Junior fue eliminado de la Copa Libertadores tras cosechar cuatro derrotas en igual número de compromisos, ganando sus dos juegos pendientes aún puede aspirar a un lugar en la segunda fase de la Copa Sudamericana. El conjunto barranquillero es segundo con 26 puntos de la presente Liga Águila, donde además es el único invicto luego de 14 fechas.