Por qué Shawn Mendes considera ofensivos los rumores sobre su sexualidad /

Desde hace un par de años los rumores acerca de la sexualidad de Shawn Mendes, y más en concreto sus esfuerzos por ocultar una supuesta homosexualidad, no han dejado de circular al mismo tiempo que se le atribuían romances -siempre sin confirmar oficialmente- con jóvenes celebridades como la modelo Hailey Baldwin, la ahora esposa de Justin Bieber.



El intérprete de 'Stitches' y 'Treat You Better' ha salido al paso de esas especulaciones en varias ocasiones para aclarar que, aunque no sea gay, no debería suponer ninguna diferencia si lo fuera o, en otra ocasión, para reconocer que se sentía casi presionado a mostrarse en público con chicas solo por demostrar su heterosexualidad, unas declaraciones estas últimas que levantaron ampollas.

"Es que para mí, resulta hiriente", se ha justificado él en una nueva entrevista al periódico The Guardian. "Me enfado cuando la gente asume algo acerca de mí porque imagino que otras personas no cuentan con el sistema de apoyo que tengo yo y pienso en cómo debe de afectarlas a ellas".

De ahí que cada vez que se publica alguna historia acerca de su vida sentimental sienta la necesidad de reaccionar, en ocasiones de manera demasiado apasionada y sin pensar dos veces el mensaje que quiere transmitir o cómo transmitirlo. "Por eso me enfado tanto, y salta a la vista que todavía es un tema que me altera porque no creo que los demás comprendan que cuando se acercan a mí para decirme cualquier estupidez al respecto, en el fondo hacen daño a otros. Puede que esas personas no estén hablando de ello, pero desde luego que escuchan [esos comentarios]"