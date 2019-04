Warner Bros. y DC Comics preparan una secuela de "Shazam!"

Apenas cuatro días después del estreno en todo el mundo de la película "Shazam!", el medio especializado The Wrap informó este lunes que Warner Bros. y DC Comics preparan ya una secuela para esta cinta de superhéroes.



Henry Gayden, guionista de la primera película, regresará para escribir su continuación.

Todavía no está confirmado que el realizador de "Shazam!", David F. Sandberg, se vuelva a sentar en la silla del director, aunque la información de The Wrap apunta a su regreso en la secuela.



"Shazam!", la nueva propuesta del universo cinematográfico de Warner Bros. sobre las historias de DC Comics, se hizo con el número uno en la taquilla de Estados Unidos este fin de semana con una recaudación estimada de 53,4 millones de dólares, según el portal especializado Box Office Mojo.



Esta cinta también tuvo una sensacional respuesta más allá de las fronteras estadounidenses al ingresar 158,8 millones en todo el mundo.



"Shazam!" se centra en la peculiar figura de Billy Batson, un adolescente de 15 años que, tras la visita que le hace un mago, dice la palabra "¡Shazam!" para convertirse en un adulto con superpoderes pero conservando su joven mentalidad.



Zachary Levi, Asher Angel, Jack Dylan Grazer y Mark Strong son los protagonistas de esta película que entrelaza el género épico de los superhéroes con la comedia juvenil y gamberra.



"Shazam!", que ha recibido buenas críticas en general, supone un nuevo éxito para Warner Bros. y DC Comics tras los aciertos de "Wonder Woman" (2017) y "Aquaman" (2018) y los tropiezos cinematográficos, aunque con buenos resultados en taquilla, de "Batman v Superman: Dawn of Justice" y "Suicide Squad" (ambas de 2016), y "Justice League" (2017).



La próxima cita de los fans de DC Comics en los cines será en octubre con "Joker", una nueva película sobre el famoso villano de las aventuras de Batman que, en esta ocasión, interpretará el actor Joaquin Phoenix.