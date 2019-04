Presidente de Marvel anuncia que habrá "un superhéroe latino”

El universo cinematográfico de Marvel está a punto de estrenar su obra número 22, "Avengers: Endgame", la película más esperada del año, pero Kevin Feige, presidente de Marvel Studios, ya piensa en el futuro: "Tendremos un superhéroe latino", reveló en una entrevista con Efe.



Tras el abrumador éxito de "Black Panther", con su apuesta por los personajes afroamericanos, y de "Captain Marvel", el primer título del estudio protagonizado por una superheroína, la compañía, en su búsqueda incesante por la diversidad en sus historias, ya desarrolla "Shang-Chi", sobre un superhéroe asiático.

Vea también: Actriz de Smallville se declara culpable de extorsión para una secta sexual

Así que, ¿habrá espacio en la Fase 4 de Marvel para un superhéroe latino?



"Sí", dijo Feige rotundo. "No quiero entrar en detalles, pero la respuesta corta es sí", agregó.



"Hay algo mágico en la narración, cómo se recibe una historia cuando público de todo tipo se ve reflejado en la pantalla. El éxito de 'Black Panther' y 'Captain Marvel' nos lo ha confirmado, pero esa era la dirección que íbamos a tomar de todos modos. Esperamos que la industria haga lo mismo", declaró el ejecutivo.



"Nuestra audiencia es global y queremos que la gente se identifique con nuestros relatos. Ese es el núcleo de nuestros planes para el futuro", señaló.



"Endgame" es un punto y aparte para Marvel en muchos sentidos.



El filme, dirigido de nuevo por los hermanos Anthony y Joe Russo, es una continuación directa de "Avengers: Infinity War", la mayor reunión de superhéroes jamás vista en el cine, una historia que acabó con el malvado Thanos aniquilando a la mitad de la humanidad.



Esta entrega, de la que los medios de comunicación apenas han podido ver ocho minutos, podría suponer el adiós definitivo de algunos de los rostros más populares de la franquicia, pero desde luego no será Feige quien lo confirme.



"Los Russo no me permiten decir nada", apuntó sucintamente.



Lo que sí puede prometer Feige es que en "Endgame" "habrá aún más sorpresas y sacudidas" que en "Infinity War".



"Lo bueno es que apenas hemos mostrado material de la película y eso nos encanta. Es excitante. Nos gusta guardar secretos y que la gente pueda descubrirlos finalmente", señaló.



Feige irradia felicidad. Es el arquitecto de estas películas que llevan acumulados más de 20.000 millones de dólares en la taquilla mundial. Y todo comenzó con la elección de Robert Downey Jr. como "Iron Man" hace 11 años.



"En su momento fue considerada una decisión arriesgada", reconoció el directivo.



"Es ridículo pensarlo ahora, pero así fue. Hizo una audición para el papel. Había sido nominado al Óscar años atrás y todos sabían que era un actor genial, pero nunca estuvo en una película tan grande. Jon Favreau (el director de la cinta) y yo nos dimos cuenta rápidamente de que el gran riesgo habría sido no contratarlo", declaró.



"Luego", concedió, "elevó el personaje e hizo cosas que nadie podía ni imaginar. Sabíamos que era clave tener a alguien de ese talento".



Feige admitió que "Iron Man" fue la semilla de una forma de trabajar que se ha mantenido a lo largo de las 23 películas que han rodado hasta ahora, incluida "Endgame" y la próxima "Spider-Man: Far From Home".



"En 'Iron Man', las páginas del guión iban cambiando. Iban evolucionando todo el rato. Podía parecer caótico o un ejemplo de no tener claro lo que queríamos hacer. Y puede que hubiera algo de eso, pero era parte de un proceso en el que creemos: siempre buscamos mejorar, incluso en el último momento", manifestó.



Feige no quiso comentar si ya dispone de la aprobación para desarrollar películas con los personajes de "X-Men" tras la compra de Fox por parte de Disney, pero, con una sonrisa en la cara, comentó que "es divertido tenerlos de vuelta en casa".



"Tenemos un plan de cinco años que anunciaremos. Para mí es genial poder contar con ellos porque son los personajes con los que empecé", indicó en alusión a "X-Men" (2003), donde consiguió su primer crédito como productor asociado.



"Es cerrar el círculo de una forma increíble", sostuvo el directivo, quien no cree que la fiebre por estas películas vaya a disminuir pronto.



"Si seguimos haciendo propuestas únicas, no creo que nadie se vaya a cansar. Asumir riesgos es lo que previene la fatiga. Y nosotros seremos los primeros en sentirla, porque hacemos esto 24 horas al día, siete días a la semana. Queremos divertirnos, hacer cosas diferentes y ponernos retos", finalizó.