Procuraduría imputó cargos a Alejandro Lyons por ‘Cartel de la Hemofilia”

Este miércoles la Procuraduría en audiencia verbal le imputó cargos al exgobernador de Córdoba, Alejandro Lyons por los pagos irregulares que se hicieron a supuestos pacientes de hemofilia y que causaron presuntamente un gran detrimento patrimonial. Dijo el procurador del caso que para la vigencia de 2015 superó los $3.156 millones, y para la vigencia 2013 -2014 superó los $41.655 millones.

Al exgobernador, que ya aceptó su responsabilidad, se le imputaron dos cargos, el primero por permitir que terceros se le enriquecieran con estos pagos cuando no había ningún soporte de que los pacientes estuvieran enfermos.

“En su calidad de gobernador de Córdoba pudo incurrir en falta gravísima prevista en el artículo 48 numeral 3 por haber incrementado injustificadamente su patrimonio y permitido que un tercer lo hiciera fruto de la prestación de un servicio de hemofilia que pagaba la gobernación de Córdoba en los recobros del medicamento no Pos vigencias 2013- 2015 a la IPS Unidos por su bienestar S.A.S y San José de la Sabana S.A.S”, dijo el procurador del caso.

Lea también: Minjusticia: El deseo del gobierno es extraditar a Jesús Santrich

El segundo cargo, tiene que ver con “presuntamente haber aceptado dinero para sí directamente por realizar un acto en el ejercicio de sus funciones de Gobernador de Córdoba durante los años 2013 y 2015”.

Luego de escuchar la imputación, el abogado Álvaro Lyons, defensor del exgobernador, señaló que no podía entrar a solicitar pruebas porque habían menciones de hechos ocurridos en 2016 que no eran claros, cuando él ya no era gobernador por lo que solicitó una revisión.

Lea también: Presunto responsable de la muerte de ciclista de BMX fue enviado a prisión

La Procuraduría decidió hacer una revisión con ánimo de garantizar sus derechos, aclarando que las menciones fueron en las consideraciones y no en la imputación como tal, por lo que continuará la audiencia el próximo 24 de abril a las 9 de la mañana.