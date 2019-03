Este sería el nombre del artista que “maltrató” a Thalía

Luego que la famosa Thalía compartiera en sus redes sociales un evento bastante incómodo con un artista, muchos de sus seguidores no pararon de preguntarse de quién se trataba.

En uno de sus perfiles públicos la cantante comentó: “Les cuento que estaba en el estudio trabajando cuando llegó un cantautor. No voy a decir el nombre porque tampoco se trata de 'balconear'. Supuestamente esta persona se moría de ganas de trabajar conmigo, pero el hombre llegó con una arrogancia, ustedes no saben. Llevo años, años, en esta carrera y nunca me había encontrado con alguien tan arrogante, con una energía tan pesada, como esta persona”.

A partir de esta publicación se empezó a especular el nombre de la persona, y aunque Thalía insistió en que no le interesaba revelarlo, varios afirman que se podía tratar de Joss Favela.

La cuenta de Instagram @Chamonic reveló que el cantante se reunió hace poco con Thalía, quién estalló de inconformidad cuando Joss le dijo: “Empieza a grabar, si yo veo que puedo aportar algo lo haré”.

Es así como la posible colaboración entre los famosos se vino abajo, así como cualquier otro intento de cantar juntos.