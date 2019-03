Cara Delevingne revela todos sus secretos de cama

El historial amoroso de Cara Delevingne ha sido documentado por los paparazzi desde que se convirtiera en una de las modelos más demandadas y la it-girl británica por excelencia hace casi una década. Entre sus conquistas, casi nunca confirmadas por ella misma, se encontrarían desde el antiguo componente de One Direction Harry Styles a la actriz Michelle Rodriguez y más recientemente la joven Paris Jackson o la actriz Ashley Benson, quien se cree que sería su actual pareja.

Aunque ella no sea en absoluto dada a mencionar nombres, sí se muestra mucho más abierta a la hora de hablar de cómo ha evolucionado su visión de las relaciones sexuales con el paso de los años y la forma en que su propio comportamiento varía dependiendo de si sus parejas son hombres o mujeres.

"Antes solía ir a clubs, pero ahora prefiero quedarme en casa y practicar sexo", ha explicado con total naturalidad en una entrevista al podcast de RuPaul, 'What The T'. "Creo que se me da bastante bien entregar mi amor sin recibir nada a cambio. En la cama soy igual. Me resulta bastante difícil experimentar placer y amor y cosas así, así que me encanta darlo... Puedo permitirme sentir placer, claro, pero resulta difícil encontrar a la persona adecuada. Aunque en el pasado lo he conseguido, por supuesto. Todo el proceso del 'cortejo' o la seducción resulta muy interesante, y varía mucho entre hombres y mujeres. Yo siempre soy muy sumisa con ellos, siempre. Pero con las mujeres, soy todo lo contrario. Resulta extraño".

En su experiencia, las personas en apariencia más "mojigatas" han acabado por darle las mayores sorpresas dentro del dormitorio, de lo que ha aprendido a no juzgar un libro por su portada. Otra lección muy importante que ha asimilado según maduraba es que el cine no representa los encuentros sexuales de una forma realista o saludable.

"El sentido del humor en el sexo es muy importante. Cuando ves una película y la manera en que se representa, te das cuenta de que no es para nada real. Una amiga mía me contó que estaba en la cama con un chico y él estaba tratando de ser romántico. No sé por qué la gente trata a veces de hacer esos momentos extra-románticos... Él le dijo de pronto: 'Espera, tienes una pestaña en el pezón'. Intentó quitárselo, ¡y resulta que era un pelo! Ese tipo de situaciones ocurren y tienes que ser capaz de reírte. Si no eres capaz, no estás en la relación adecuada", afirma.