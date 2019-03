La canción ‘La Bicicleta’ de Shakira y Carlos Vives demandada por plagio

Los cantantes colombianos Shakira y Carlos Vives, se presentaron este 27 de marzo ante un juzgado en Madrid, España, donde fueron demandados por el cantante cubano Iván Rafael Castellano Valdés, quien dice que en la canción ‘La Bicicleta’ tiene una palabra “plagiada” la cual es “Yo te quiero tanto”.

“El estilo no tiene nada que ver. Yo no sé si el demandante quiere hacer un vallenato, pero no le sale. Es como si un niño quiere coger el balón con las manos y no sabe. La otra canción es una salsa. Aquí y en la China. Y lo nuestro es un vallenato”, dijo la cantante ante los jueces.

Por su parte Carlos Vives, quien está citado a declarar mañana, decidió acompañar a su colega y amiga, además asegura estar tranquilo y no afirma que no ha hecho “plagio”.

“Mi trabajo consistió en la modernización de la música tradicional colombiana. La gente me llama el rey del Vallenato. Lo conseguí con amor y dedicación a la música”, dice el cantante.

Hasta el momento no se conoce más sobre este caso, donde se espera que todo quede claro y en buenos términos.

