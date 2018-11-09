Por “inconveniente” Gobierno regresa terna para alcalde de Buenaventura

El Gobierno Nacional le devolvió al Partido de La U la terna que presentó el pasado 6 de noviembre con los postulados para reemplazar al alcalde de Buenaventura, , Valle del Cauca, Eliécer Arboleda, capturado dentro de un proceso de corrupción.

Fuentes del Ministerio del Interior consultadas por Caracol Radio confirmaron que el presidente, Iván Duque consideró la terna “inconveniente”, teniendo en cuenta que Edison Bioscar, Magali Caicedo y Joaquín Orobio se encontraban dentro del equipo de gobierno del alcalde Arboleda.

Bioscar se desempañaba como secretario de Gobierno, mientras que Caicedo es directora de Recursos Humanos, al tiempo que Orobio trabaja como secretario de Educación en la Alcaldía de Buenaventura.

El Gobierno regresó la terna y pidió a al partido de La U que preferiblemente postulen a personas que no tengan alguna vinculación con el alcalde Arboleda, quien actualmente está bajo medida de aseguramiento por su presunta participación en el desfalco del Hospital de Buenaventura.