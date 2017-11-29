¡Spoiler-Man! Tom Holland reveló el poster de Infinity War

El intérprete de Spider Man se ha convertido en Trending Topic durante la tarde de este martes al revelar el hasta ahora desconocido teaser poster de Infinity War.

Tom Holland decidió destapar el regalo de uno de sus compañeros vengadores mientras realizaba un Instagram Live. Dentro del paquete, enviado por Mark Ruffalo, estaba el teaser póster y una nota de parte de su compañero.

Sin embargo, la reacción de Holland, al darse cuenta de que la información era confidencial, es lo que le ha valido para convertirse en tendencia. El actor se vio sorprendido e inmediatamente cortó la transmisión en vivo.

La situación ocurre un día antes de que sea lanzado el primer tráiler oficial de la película que llegara a los cines en abril de 2018.