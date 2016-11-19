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03 ago 2026 Actualizado 09:25

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Economía

Gobierno Nacional puso en marcha Puesto de Mando unificado en la vía Buenaventura

Esto con el fin de atender en tiempo real la situación de transitabilidad que se dificultó por los recientes derrumbes en esta vía.

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El ministro de Transporte, Jorge Eduardo Rojas, puso en funcionamiento, junto con la Dirección de Tránsito y Transporte de la Policía Nacional, un Puesto de Mando Unificado (PMU) para atender la demanda en esta vía.

Como solución para dar tránsito en este importante corredor logístico y de vehículos particulares, el Ministerio de Transporte y la Ditra concertó Junto con el Concesionario e interventoría a cargo de la vía, intervenir los túneles uno y dos que presentaban daños en su capa asfáltica y hoy ya están habilitados.

También se levantó la medida de restricción que estaba vigente por las obras de la doble calzada y se permitirá dar paso alterno de 30 minutos por sentido.

Finalmente, en todo el corredor habrá atención de taller para atender y/o retirar rápidamente aquellos vehículos, sean de carga, de servicio público de pasajeros y particulares.

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