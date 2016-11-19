Gobierno Nacional puso en marcha Puesto de Mando unificado en la vía Buenaventura

El ministro de Transporte, Jorge Eduardo Rojas, puso en funcionamiento, junto con la Dirección de Tránsito y Transporte de la Policía Nacional, un Puesto de Mando Unificado (PMU) para atender la demanda en esta vía.

Como solución para dar tránsito en este importante corredor logístico y de vehículos particulares, el Ministerio de Transporte y la Ditra concertó Junto con el Concesionario e interventoría a cargo de la vía, intervenir los túneles uno y dos que presentaban daños en su capa asfáltica y hoy ya están habilitados.

También se levantó la medida de restricción que estaba vigente por las obras de la doble calzada y se permitirá dar paso alterno de 30 minutos por sentido.

Finalmente, en todo el corredor habrá atención de taller para atender y/o retirar rápidamente aquellos vehículos, sean de carga, de servicio público de pasajeros y particulares.