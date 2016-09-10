Las Peleas de la semana

Round 1 - David contra Goliat

Apenas arrancaba la semana cuando al expresidente Álvaro Uribe le cazaron pelea.

Leonard Rentería, un profesor de Buenaventura, le reclamó por impulsar el No en el plebiscito por la paz.

"Yo soy una víctima del conflicto armado. Si yo tengo que darle la mano a los victimarios, estoy dispuesto a hacerlo, porque creo en el perdón".

El expresidente dejó que terminara su disertación y trató de responder, pero la ovación fue para el profesor.

"Yo escuché al joven con atención… señora, déjeme responder, yo respeté su opinión... joven pero escúcheme”.

Días después el profesor aseguró que recibió amenazas que no dudo en relacionar a su corta discrepancia con el exmandatario.

Round 2 - Castigo de Estado

El ahora procurador Alejandro Ordoñez se "prendió" temprano con el Consejo de Estado.

Se defendió de supuestas dilaciones y acusó a la magistrada ponente de la demanda en su contra, de ser la responsable de demorar la decisión. Suficiente para que un día después su reelección fuera revocada.

“Se acaba de cumplir el primer pacto de La Habana: la expulsión del Procurador”, manifestó Ordóñez.

Esa declaración desató una férrea defensa del Gobierno. Luis Guillermo Vélez, secretario general de la Presidencia, calificó de absurdo el discurso del procurador.

“El Consejo de Estado ha fallado en derecho. La Presidencia respeta las decisiones del Consejo de Estado”.

El senador Alfredo Rangel sentenció que los funcionarios públicos quedarán a merced del Gobierno.

“Como carne de cañón electoral porque el Presidente se quitó de encima ese enemigo”.

Hasta el presidente Santos tuvo que salir a explicar que nada tenía que ver las Farc o el Gobierno con decisiones de las altas Cortes.

Round 3 – La directiva del Sí

El presidente Santos intentó dar transparencia con la directiva que definía la participación de funcionarios públicos en la campaña del plebiscito, pero le llovieron las críticas.

"Tal directiva constituye una descarada violación al ordenamiento jurídico y una abierta invitación del presidente a los servidores públicos para que violen la Constitución y la ley", dijo el ex procurador al demandar la directiva.

La directora de la Misión de Observación Electoral, Alejandra Barrios, se metió en la pelea y dijo que esa directiva deja dudas y divide a los funcionarios.

"Los funcionarios públicos que no están de acuerdo frente al apoyo a la firma del acuerdo final en La Habana tienen también derecho a portar un distintivo".

El constitucionalista Juan Manuel Charry cree que la directiva puede ser desequilibrada.

“Presumible que la mayoría de los miembros de ese Gobierno estén de acuerdo con la política gubernamental".

Round 4 – Dónde está la Fiscalía

Pasó más de un año desde que el alcalde de Medellín, Federico Gutiérrez, denunció amenazas en su contra; en la Fiscalía nada se sabía.

El alcalde se enfureció y el director de fiscalías de esa ciudad renunció.

"Pregunté al señor fiscal de Medellín si tenía información sobre esa persona, este alias, y él me dijo que no, pero la Policía sí tiene información y es importante que las investigaciones avancen", dijo el alcalde.

El considerado Pedro Pistolas dijo que se entregaría a las autoridades para probar que nada tiene que ver con las amenazas. El alcalde volvió a responder.

“No tiene sentido, los criminales son muy inteligentes, se entregan y saben que sin una orden de captura quedan libres”.

Al final la investigación pasó a Bogotá y nombraron una nueva directora de la Fiscalía para Medellín.

Round 5 – Independencia sin misa

Para rematar la semana el Consejo de Estado dejó sin el famoso Tedeum la celebración del 20 de julio, el día de la independencia.

“Se advierte de manera preliminar desconocimiento de los principios de Estado laico, pluralismo religioso”.

La iglesia contraatacó y dijo que con Consejo de Estado o sin él, seguirán oficiando la misa el 20 de julio, se llame Tedeum o no.

La magistrada ponente, María Elizabeth García, dijo que la celebración del 20 de julio es una fiesta laica, por tanto no puede estar en la programación la celebración de una misa católica.