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29 jul 2026 Actualizado 09:34

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[Fotos] Candidatas a Reina del Carnaval de Barranquilla 2017

Por el momento dos bellas barranquilleras han presentado su aspiración para tan honrosa designación. Este viernes se dará a conocer el nombre de la soberana de las próximas fiestas del ‘Dios Momo’.

(Caracol Radio/Tomadas de Facebook )

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Carnaval S.A confirmar a Caracol Radio los nombres de las candidatas a la corona de la Reina del Carnaval de barranquilla, Isabella Chams y Stephanie Mendoza Vargas.

Además, mencionaron que este viernes decidirán en el seno de la Junta Directiva del Carnaval, presidida por el alcalde de la ciudad, Alejandro Char, entre estas bellas barranquilleras, quién lucirá la corona más alegre del país.

Una de las candidatas es la barranquillera, Isabella Chams, tiene 20 años y estudia en la Universidad Javeriana de Bogotá, Comunicación Social y Periodismo.

Y la segunda candidata a la corona es Stephanie Mendoza Vargas, de 22 años estudia Derecho en la Universidad de los Andes de Bogotá. 

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