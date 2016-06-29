Puerto de Agua Dulce asegura que sí paga impuestos a Buenaventura

La Sociedad Portuaria Agua Dulce, que desde 2007 construye su puerto en Buenaventura, rechazó los señalamientos de la alcaldía que no solo ordenó la suspensión de las obras por cuatro meses por presunto incumplimiento de licencias, sino que los señaló de no cumplir con sus obligaciones tributarias.

Fuentes de la Sociedad Agua Dulce aseguran que al municipio le han sido girados $16.164 millones para inversión social sin que el puerto haya recibido el primer barco. Por impuestos de ICA, ReteICA, predial, pagos de curaduría, licencias de construcción y contraprestación portuaria la alcaldía ha recibido en estos 9 años $11.429 millones de pesos.

En ese mismo tiempo el puerto ha pagado en impuestos a la Nación $68.325 millones de pesos, lo que significa una cifra total de $95.919 millones de pesos.

En la actualidad la sociedad mantiene una discusión con el Instituto Geográfico Agustín Codazzi sobre los montos de 4 avalúos catastrales de los 7 que debe cubrir el puerto.