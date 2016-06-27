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29 jul 2026 Actualizado 09:33

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Salud y bienestar

Capturan a la esposa del exdirector de Medicina Legal en Barranquilla

La mujer sería quien ordenó el asesinato del funcionario.

(Colprensa/Archivo)

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