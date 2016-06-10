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03 ago 2026 Actualizado 09:11

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Actualidad

¿Cómo se moderniza el puerto de Buenaventura para los retos del comercio exterior de Colombia?

Responde en Caracol Radio Víctor Julio González, gerente de la Sociedad Regional Portuaria de Buenaventura.

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