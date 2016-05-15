Equipo de producción de Shakira, listo para la grabación de ‘La Bicicleta’

La cantante barranquillera llegaría esta semana a la capital del Atlántico, donde su equipo de producción ya prepara la grabación del video de la canción ‘La Bicicleta’.

El sencillo, que se lanzará el próximo 20 de junio, ha sido calificado por la Revista Billboard como una canción “pegadiza, bailable, con una mezcla de vallenato, pop y reggaetón”

Shakira podría llegar al aeropuerto Ernesto Cortissoz este lunes, acompañada de sus hijos Milán y Sasha.

También se ha conocido que Alcaldía le tenía programado un homenaje a la cantante, el cual aún no se ha concretado.

Medios regionales agregan que el próximo sábado se casa en Barranquilla una de las primas de Shakira, Sheyla Hemer Ripoll, razón por la cual la cantante podría asistir a dicha reunión familiar.