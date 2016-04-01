Billete de $100.000 no será utilizado para pagos de menor valor como el taxi( Colprensa/Archivo )

Ante las inquietudes que tienen los colombianos luego del lanzamiento que hizo este jueves el gerente del Banco de la República, José Darío Uribe del billete de $100.000 en el país, afirmó que este no será utilizado para pagar las cuentas cotidianas.

“Es decir que con este billete los ciudadanos no pagarán el servicio de taxi, de transporte público o una colombina, para eso seguiremos con los billetes de menor denominación y monedas”, afirmó Uribe.

Explicó, que el billete de $100.000 está diseñado para realizar transacciones de alto valor y no para pequeños pagos.

El gerente del Emisor, manifestó que dentro del plan de producción y distribución de billetes y monedas, el banco continuará suministrando los billetes de 2, 5, 10 y 20 mil pesos que la economía requiera para sus transacciones, así como las monedas de 1.000 y de menor denominación.

José Darío Uribe gerente del Banco de la República, dijo que durante el 2016, por ejemplo, el Banco producirá 1083 millones billetes, de los cuales 795 millones serán de baja denominación, y 288 millones serán de 50 y 100 mil pesos.

De estos últimos, 59 millones corresponderán al billete de $100.000. Así mismo, pondrá a disposición del público más de 1.600 millones de monedas de las diferentes denominaciones.

“En el caso de los billetes de 100.000 pesos, anticipamos además que su demanda provendrá de un altísimo porcentaje de los bancos, quien los requiera para atender las necesidades de sus clientes”, dijo Uribe.

Finalmente le recordó a los colombianos que el billete de $100.000 todavía no estará en los cajeros, hasta que estos se adecuen a este valor.