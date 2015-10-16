Buenaventura completa 20 días sin muertes violentas

La ciudad de Buenaventura, la capital del Pacífico colombiano, es famosa tristemente por las recordadas 'casas de pique' y por la guerra entre bandas criminales. Esta vez vuelve a ser noticia, porque completó 20 sin registrar muertes violentas, así lo confirmó el Coronel Infantería de Marina, Carlos Mario Díaz, comandante de la Brigada de Infantería de Marina No 2, de la Armada Nacional. Quien afirmó que ésta nueva situación del puerto, está atrayendo la inversión.

“Registramos con mucha satisfacción como parte positivo a Colombia, que una de las ciudades que ha sido más afectadas por la violencia y estigmatizadas por todos esos horrores de la guerra, ha presentado de un año para acá una mejoría en materia de seguridad, en todos los aspectos. Afortunadamente no han vuelto a ser estigmatizada por esas tan famosas tristemente ‘casas de pique’, pues ya no hay esas prácticas de terrorismo, por eso podemos darle un parte satisfactorio a la opinión pública, sin ser victoriosos ni más faltaba, pero sí muy prudentes”, indicó el coronel Díaz.

Según las cifras de muertes violentas del puerto de Buenaventura, en el momento se presentan una reducción de 60 por ciento en homicidios con respecto a la misma fecha el año pasado, cuando iban 132 personas muertas y en este año van solo 41 asesinatos.

“El último homicidio en Buenaventura ocurrió el 7 de septiembre de este año y ésta sucedió por una ingesta descontrolada de alcohol, donde se registró una riña por intolerancia, lo que genera una muerte lamentable por arma de fuego, pero por fortuna hoy se completa 20 días si homicidios”, informó el alto oficial de la Armada de Colombia.

“No hay que desestimar los problemas sociales que tiene el puerto más importante en el Pacífico colombiano, pues es una ciudad con tantas carencias que queremos ponerla como ejemplo ante Colombia, donde los inversionistas se están volviendo a invertir, se respira un nuevo aire de paz”.

En lo referente a la población, el oficial destacó, que “ahora pasan puentes completos de fiestas sin homicidios, y muy importante sin desapariciones”, esto último es de destacar, ya que allí por la guerra sostenida que han tenido por años bandas criminales dedicadas al narcotráfico, la extorsión y la minería ilegal, han desaparecido personas, a su vez explica el oficial “que muchas veces pueda que no halla homicidios pero siguen desapareciendo la gente y eso no está pasando en la actualidad”.

El coronel Díaz se basa en sus reportes, y así mismo se sustenta a la vez en reportes de la Defensoría del Pueblo, Personería, Fiscalía y Policía, en donde se destaca la reducción de los homicidios, el cual él se lo atribuye a “un trabajo interinstitucional y a la misma comunidad que ha decidido respaldar a la fuerza pública”, finalizó.