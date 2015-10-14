Incautan cargamento de contrabando con equipos médicos usados en Buenaventura

La Policía Fiscal y Aduanera interceptó un cargamento de equipos médicos usados que estaban siendo ingresados al país de manera ilegal, en total son 140 máquinas, entre las que se encuentran, 2 máquinas esterilizadoras, 1 balanza para bebé, 4 sillas de ruedas, 1 ecógrafo, 18 incubadoras, 2 máquinas de anestesia, 1 caminadora, 8 camas y 6 mesas hospitalarias; los equipos están avaluados en 3.000 millones de pesos.

Según informó la Policía el modus operandi de la organización consistía en el famoso “dobleteo”, donde los delincuentes sacaron la mercancía del Puerto de Buenaventura con planilla de envió para depósitos autorizados y en estos sitios los contrabandistas la nacionalizan presentando declaraciones de la mercancía que anteriormente habrían ingresado legalmente queriendo con esto legalizar los contenedores sin pagar impuestos, Además a los clientes finales los hacían pasar como nuevos. Los equipos tendían procedencia estadounidense.