Avanzan las obras de calzada al Puerto de Buenaventura

El anuncio lo realizó la ministra de Transporte, Natalia Abello, quien afirmó el gobierno seguirá sumando esfuerzos para tener una vía moderna, con altas especificaciones técnicas y elevados niveles de servicio.

En el tramo Loboguerrero-Mediacanoa ya se han removido más de un millón de metros cúbicos de tierra, lo que significa un cumplimiento del 101 por ciento en un período de 90 días, explicó Abello.

Según Mintransporte, esta obra permitirá la movilización de un alto porcentaje de la carga de comercio exterior del país, y uno de los objetivos gobierno Nacional es consolidar el corredor Buga-Buenaventura teniendo una inversión de $3,2 billones, de los cuales actualmente están en ejecución $2,1 billones a través de proyectos ejecutados por el Instituto Nacional de Vías (Invías) y la Agencia Nacional de Infraestructura (ANI).

La ministra concluyó que con el proyecto 4G en este corredor va a permitir que los viajeros se ahorren tiempos de viaje, logrando que, por ejemplo, un camión se demore 1 hora y 40 minutos menos.