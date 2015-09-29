Gobierno recibe 13 propuestas para vía a Buenaventura

Para construir tres kilómetros de segunda calzada en el tramo Cisneros- Loboguerrero, trayecto que hace parte de la vía Buga- Buenaventura, el Instituto Nacional de Vías, recibió 13 propuestas.

La inversión del Gobierno Nacional para adelantar este proyecto vial que hace parte de Vías para la Prosperidad es de 92.607 millones de pesos.

El vicepresidente German Vargas Lleras dijo, "desde hace varios años los colombianos soñamos con una vía segura y eficiente que comunique a Cali con el principal puerto en el Pacífico y hoy el gobierno Santos lo estamos haciendo realidad, porque la doble calzada Buga- Buenaventura no da más espera".

Agregó, "por eso estanos destinando los recursos que nos permitan avanzar en ese propósito y así darles continuidad a las obras2.

El avance de obras entre los corregimientos de Cisneros y Loboguerrero, que hacen parte del municipio agrícola de Dagua, son de vital importancia para completar la doble calzada entre Buga y Buenaventura, considerado este como uno de los corredores viales más importantes de Colombia por donde circula un alto porcentaje de los productos que se importan y exportan en el país.