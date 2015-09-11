Caterine Ibargüen ratifica su título de la Liga Diamante( AP )

Bruselas

Caterine Ibargüen volvió a comandar la Liga Diamante, esta vez en la última parada que se realizó en territorio belga, donde sumó su victoria número 30 de forma consecutiva.

La atleta antioqueña, quien ya se había coronado campeona en Estocolmo, consiguió su mejor salto en el último intento, donde obtuvo 14.60 metros.

La israelí de origen ucraniano Hanna Knyazyeva-Minenko (14.42) ocupó el segundo lugar, mientras que la rusa Ekaterina Koneva (14.37) se quedó con la tercera puesto.

Ibargüen, quien ganó seis de las siete paradas en las que participó, se quedó con el título luego de sumar 28 puntos.

La mejor marca de la campeona mundial del salto triple se registró en Eugene, Oregón; Ese día la colombiana consiguió un salto de 15.18 metros.

A continuación las marcas obtenidas por Caterine Ibargüen en la Liga Diamante 2015:

1. Shanghái 14.85

2. Eugene 15.18

3. Oslo 14.68

4. París 14.87

5. Londres (No participó)

6. Estocolmo 14.69

7. Bruselas 14.60

El siguiente reto de la colombiana será conquistar el oro en los Juegos Olímpicos de Río 2016.

"Tengo muchas ansias de eso (oro olímpico) porque es uno de mis grandes objetivos y estoy trabajando para eso. Si Dios me da el placer de cumplir ese sueño estaré muy agradecida y ese es el reto más grande de mi vida", aseguró la antioqueña a Caracol Radio.