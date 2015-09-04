Colombia será un rival difícil en las Eliminatorias: Jefferson
Costa Rica y Brasil se enfrentarán este sábado, 5 de septiembre, a partir de las 3:00 de la tarde, hora de nuestro país.
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