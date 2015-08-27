Convocatoria para construcción de edificio de Cámara de Comercio de Buenaventura

Ante la necesidad de ampliar sus instalaciones, la Cámara de Comercio de Buenaventura, abre la convocatoria a inversionistas y constructores para que presenten sus propuestas en la construcción del nuevo edificio de la Cámara de Comercio de Buenaventura, la edificación tendrá aproximadamente 20 pisos y estará ubicada en la Isla de Cascajal.

Según el presidente ejecutivo de la Cámara de Comercio de Buenaventura, Alexander Micolta, este nuevo edificio tendrá una inversión cercana a 60.000 millones de pesos.

“Hemos establecido que este edificio pueda ofrecer instalaciones para oficinas, dada la alta demanda que tiene Buenaventura con el número de empresas que se están creando tanto nacionales como internacionales, también se ha considerado tener en los últimos pisos edificaciones para hotelería”, agregó Milcota.

Esta convocatoria finaliza el 30 de septiembre de 2015, se espera que para esa fecha haya propuestas concretas que permitan definir con la Cámara de Comercio la construcción de la nueva edificación, así reiteró el presidente ejecutivo.