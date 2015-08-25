En Caldas se trabaja para apagar incendios forestales

Colombia

La jefe de la Unidad de Gestión del Riesgo, Lux Clemencia Hincapié, aclaró que la conflagración que se presenta desde hace 16 días en zona rural del municipio de Neira se espera sea controlada al recibir un total de siete descargas del helicóptero de la FAC.

Expresó que el incendio en el Parque Natural de los Nevados, sector Cerro Gualí afectó un ecosistema de páramo como frailejones, escalones, pajones y romero.

De acuerdo con la funcionaria las autoridades están adelantando el proceso de evaluación que permita determinar las hectáreas afectadas y las causas que originaron a conflagración que ya fue controlada.

La profesional expresó que el incendio que se presentó en la localidad de Marulanda ya fue controlado mientras que el del corregimiento de San Félix, municipio de Salamina, busca ser apagado.