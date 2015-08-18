Tres muertos dejan accidentes en vías de Antioquia durante el puente

Durante este puente festivo de la Asunción transitaron por carreteras de Antioquia 120 mil vehículos, y desafortunadamente se presentaron 9 accidente de tránsito que dejaron tres personas muertas y 11 heridas

Sobre los hechos en los que hubo víctimas fatales, el comandante seccional de tránsito y transportes de Antioquia, mayor Juan Andrés Gómez Ramírez, precisó que los hechos ocurrieron en las vía a Las Palmas y en el municipio de Barbosa, en ambos casos las víctimas fueron motociclistas, uno que chocó contra un vehículo particular y otro con un camión

En otro accidente en el norte de Antioquia falleció el jugador de fútbol Gustavo Alberto Álvarez Estrada, de 26 años, integrante de la selección de fútbol de mayores de Yarumal, quien se dirigía a un partido contra el equipo de Carolina del Príncipe

El joven deportista murió al perder el control de la moto que conducía y estrellarla contra un camión cisterna en el sector Porce, comprensión municipal de Santo Domingo, norte de Antioquia.- El comandante de carreteras reportó además que las autoridades de tránsito impusieron un total de 321 comparendos, 16 de ellos a conductores embriagados y fueron inmovilizados 100 vehículos por distintos motivos

Las autoridades reportaron que desde anoche hay pasos por ambos carriles en el kilómetro 47 de la vía a la costa Caribe, a la altura de Ventanas en Yarumal, donde un derrumbe tuvo cerrada la vía y luego con operación restringida