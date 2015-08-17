600 uniformados garantizan seguridad en operación retorno en Antioquia

Con la presencia permanente de 600 uniformados y unos 20 puestos de control, las autoridades en Antioquia garantizan la operación retorno de los cientos de viajeros que entran y salen por las vías de este departamento

Para este puente festivo se espera se hayan movilizado más de 141.000 vehículos, un cuatro por ciento más que el año inmediatamente anterior

En lo corrido del puente festivo en Antioquia las autoridades reportan cinco accidentes de tránsito que dejan una persona muerta y seis más heridas que fueron trasladas a centros asistenciales

“Los accidentes han sido en jurisdicción de Río Claro, en el Alto de Palmas, Caucasia, Caicedo y Anzá han sido accidentes donde se han visto involucrados vehículos particulares como motocicletas, el caso con la muerte fue un choque entre una moto y un vehículo particular en jurisdicción del municipio El Retiro, allí fallece el motociclista”, detalló el mayor San Andrés Gómez Ramírez, jefe de la seccional de transporte y tránsito de Antioquia

En el balance preliminar se informa que se han impartido 181 comparendos de tránsito, nueve de ellos por embriaguez, así mismo, se han inmovilizado 51 vehículos por no cumplir con las normas de tránsito

Las autoridades además informaron que hay cierre parcial en la troncal hacía la Costa Atlántica por un deslizamiento a la altura del municipio de Yarumal, en estos momentos personal de Invias trabaja con maquinaria en la zona para habilitar por completo la vía.