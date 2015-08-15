Santa Fe suma un importante punto ante un intenso Independiente Medellín

Abriendo la jornada de sábado de la sexta fecha de la Liga Águila se dieron cita Independiente Medellín y Santa Fe en un emocionante encuentro que finalizó con un empate (1-1)

Más información Síntesis: Partidos y resultados de la sexta fecha de la Liga Águila II

En un partido que inició con un cuidadoso estudio por parte de los dos equipos la apertura del marcador llegó prematuramente cuando tras una falta en el área de Jorge Arias sobre Daniel Angulo, el penal fue decretado a favor de Santa Fe que se hizo parcialmente al triunfo con un efectivo remate realizado por Wilson Morelo

Tras el tanto del delantero las acciones se mantuvieron equilibradas por algunos minutos en los que se vieron acciones en los áreas de las dos oncenas sin embargo a medida que corría la primera mitad, Medellín fue imponiéndose con más fuerza en el encuentro

Las opciones en el arco de la visita se hicieron constantes y tanto los palos como el arquero Leandro Castellanos impidieron que la intensidad ofensiva propuesta por los locales se reflejara en el marcador

Un remate de cabeza de Juan Fernando Caicedo sobre el minuto 22 fue el primer gran llamado de alerta en la portería santafereña, un minuto después un remate desviado de Andrés Mosquera ilusionó a la afición asistente al Atanasio Girardot. La carente presión de Santa Fe en el medio de la cancha y su repliegue en área propia fueron la invitación para que el ataque local, liderado por Cristian Marrugo intensificara sus acciones en búsqueda del empate

Sobre el final del primer tiempo la constancia de los hombres de Leonel Álvarez fue premiada en una acción colectiva en la que tras la habilitación de Hernán Hechalar, Juan Fernando Caicedo logró rematar venciendo a la defensa y al portero rival

Para el tiempo complementario Santa Fe buscó reaccionar y jugar el terreno del equipo local consiguiendo su primer remate a portería en más de 40 minutos con un tremendo remate de Juan Daniel Roa

Sin embargo, Medellín rápidamente recuperó el manejo del balón y el control de las acciones que no se reflejó en el volumen ofensivo y acciones mostradas en el primer tiempo a raíz del juego interrumpido por reiteradas faltas que propuso Santa Fe, que careció de claridad para formular una propuesta de juego distinta

La salida de Omar Pérez por lesión agravó la situación del equipo de la visita, que tras el remate de Roa no logró pisar el área de Anthony Silva y ante la falta de recursos en materia ofensiva, enfocó sus energías en contener el ataque del contrario

Al final y con 10 hombres, debido a la expulsión de Yulián Anchico, Santa Fe rescató un empate ante Medellín, que pese a sus intenciones y esfuerzo físico, no logró imponerse debido a la efectiva actuación de Leandro Castellanos, quien con una acertada actuación evitó la caída del equipo de Bogotá.