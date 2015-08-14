Empresarios destruyen bienes de predios restituidos a campesinos en Urabá

Los campesinos favorecidos por el fallo restitución de tierras proferido el pasado 3 de agosto, el cual beneficio a cuatro familias reclamantes en la vereda Los Cedros del corregimiento Belén de Bajirá, municipio de Mutatá en el Urabá Antioqueño, denunciaron que los ocupantes de los predios comenzaron saquear la madera que hay sembrada y a destruir los bienes

El reclamante Manuel Oviedo, integrante de la Asociación Tierra y Paz, denunció que los empresarios están sacando toda la madera que hay en el predio y están destruyendo viviendas, corrales para el ganado, cercas y puentes necesarios para el desplazamiento por el lugar

El 22 de julio de 2015 la Sala Especializada en Restitución de Tierras del Tribunal Superior de Antioquia , ordenó la entrega de los predios, los cuales estaban ocupados por la empresa Todo Tiempo S.A. de la familia Moreno Ruiz, dueños de la hacienda Monteverde, a las cuatro familias, pero la entrega de los terrenos aún no se ha hecho efectiva

Por esta situación, la Unidad Nacional de restitución Tierra en Urabá se ha declarado impedida para intervenir frente a estas acciones de los ocupantes

La decisión judicial determinó que la empresa Todo Tiempo S.A. opositora en el proceso, no tiene derecho a compensación porque no demostró la buena fe exenta de culpa. De la misma manera, denegó la oposición presentada por Carlos Emilio Alzate Gómez, Jesús María Gómez, Pedro José Ossa Yepes y Luis Fabio Moreno Ruiz

Martha Peña, profesional del Instituto Popular de Capacitación —IPC, coordinadora del proyecto Agendas Territoriales para la Paz en Urabá y Bajo Cauca, “Lo que viene ocurriendo de manera sistemática es que pese a que un juez de la república devuelva las tierras a los legítimos dueños, no funciona la voluntad del Estado para hacer cumplir esas sentencias. El hecho de que no funcione la voluntad del Estado de por sí ya es un acto violatorio de los derechos de los campesinos y los reclamantes.” En la Hacienda Monteverde según datos de la Fundación Forjando Futuros, 28 familias reclaman unas 2.000 hectáreas de tierras que les fueron despojadas durante la violencia paramilitar entre los años 1996 y 1998, en la mayoría de los casos por desplazamiento y venta forzada.