Hable con elPrograma

Selecciona tu emisora

31 jul 2026 Actualizado 12:39

PerfilDesconecta
Buscar noticias o podcast
Orden Público

Primera condena contra familiares, testaferros y abogados del Clan Úsuga

Las sentencias fueron emitidas por el Juzgado Segundo Penal del Circuito Especializado de Medellín.

Añadir Caracol Radio en Google

El Juzgado Segundo Penal del Circuito Especializado de Medellín avaló un preacuerdo entre las partes en un proceso judicial contra familiares, testaferros y abogados del denominado Clan Úsuga, y los condenó a penas que oscilan entre los 4 y 8 años de prisión

 Con la decisión fueron afectados Orlando Antonio Pérez Vergara, sentenciado a 8 años y 6 meses de prisión; Harlinson Úsuga Úsuga, James David Hernández, María Isabel Madrid Benjumea y Orlando Antonio Pérez Bautista,  con 8 años de prisión; Álvaro Ramón Zambrano, Luis Enrique Ospina Doria y James Octavio Porras Peña, condenados a 7 años, y Zamira Cristina  Alemán Chejne y José Fernando Morales Castellanos con 5 y 4 años de cárcel, respectivamente. El fallador dispuso que Vargas Salcedo, Alemán Chejne y Pérez Bautista cumplan su condena en el lugar de residencia

 Un Fiscal Especializado de la Dirección Nacional contra el Crimen Organizado estableció que los condenados cometían ilícitos para entregar a una mujer testaferro la Finca "Mano de Dios", en el municipio de Sampués, Sucre.  En ese predio fue capturado un integrante de esta banda delincuencial e incautaron más de 1.200 millones de pesos en efectivo

 En su lucha contra esa organización criminal, la Fiscalía incautó en varias caletas  más de 1.800 millones de pesos, dinero  que los delincuentes  intentaron recuperar  con trámites judiciales ilegales. Además planearon y ejecutaron la fuga de la cárcel el Pedregal de 4 miembros de la organización, entre las que figura Nini Johana Úsuga, hermana de Darío Antonio Úsuga David, alias Otoniel, máximo cabecilla de la estructura criminal

 Los 11 condenados deberán responder por los delitos de fraude procesal, concierto para delinquir, enriquecimiento ilícito de particulares, testaferrato, lavado de activos, uso de documento falso y falsedad material en documento público

-.- 

Ahora en directo

ver programaciónver programas

Programas Recomendados

Síguenos en

 

Directo

  • Radio

  •  
Últimos programas

Estas escuchando

Noticias
Crónica 24/7

1x24: Radio Colombia

23/08/2024 - 01:38:13

Ir al podcast

Noticias en 3′

  •  
Noticias en 3′
Últimos programas

Otros episodios

Cualquier tiempo pasado fue anterior

Tu audio se ha acabado.
Te redirigiremos al directo.

5 "

Compartir