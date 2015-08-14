Primera condena contra familiares, testaferros y abogados del Clan Úsuga

El Juzgado Segundo Penal del Circuito Especializado de Medellín avaló un preacuerdo entre las partes en un proceso judicial contra familiares, testaferros y abogados del denominado Clan Úsuga, y los condenó a penas que oscilan entre los 4 y 8 años de prisión

Con la decisión fueron afectados Orlando Antonio Pérez Vergara, sentenciado a 8 años y 6 meses de prisión; Harlinson Úsuga Úsuga, James David Hernández, María Isabel Madrid Benjumea y Orlando Antonio Pérez Bautista, con 8 años de prisión; Álvaro Ramón Zambrano, Luis Enrique Ospina Doria y James Octavio Porras Peña, condenados a 7 años, y Zamira Cristina Alemán Chejne y José Fernando Morales Castellanos con 5 y 4 años de cárcel, respectivamente. El fallador dispuso que Vargas Salcedo, Alemán Chejne y Pérez Bautista cumplan su condena en el lugar de residencia

Un Fiscal Especializado de la Dirección Nacional contra el Crimen Organizado estableció que los condenados cometían ilícitos para entregar a una mujer testaferro la Finca "Mano de Dios", en el municipio de Sampués, Sucre. En ese predio fue capturado un integrante de esta banda delincuencial e incautaron más de 1.200 millones de pesos en efectivo

En su lucha contra esa organización criminal, la Fiscalía incautó en varias caletas más de 1.800 millones de pesos, dinero que los delincuentes intentaron recuperar con trámites judiciales ilegales. Además planearon y ejecutaron la fuga de la cárcel el Pedregal de 4 miembros de la organización, entre las que figura Nini Johana Úsuga, hermana de Darío Antonio Úsuga David, alias Otoniel, máximo cabecilla de la estructura criminal

Los 11 condenados deberán responder por los delitos de fraude procesal, concierto para delinquir, enriquecimiento ilícito de particulares, testaferrato, lavado de activos, uso de documento falso y falsedad material en documento público

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