Capturan a siete supuestos integrantes del Clan Úsuga en el Magdalena medio

Autoridades capturaron a siete supuestos integrantes de la banda delincuencial Clan Úsuga, que pertenecerían al Bloque David Mesa Peña del Frente Nordeste “Jorge Iván Arboleda Garcés”, liderada por el cabecilla Hernán Darío Ruiz Llorente, alias “Pacho”

En los operativos participaron miembros de la Dirección Especializada de Policía Judicial de Crimen Organizado (PCO) con el apoyo de la SIJIN Magdalena, cuyos efectivos capturaron a alias Robin, Cheo, Tejo, Paquita, Anderson, Corozo, Yeison y Mincho, en los municipios de Puerto Berrío, Carepa y Medellín, Antioquia

Los ahora detenidos deberán responder por cargos de concierto para delinquir agravado, homicidio agravado, extorsión; fabricación, tráfico, porte o tenencia de armas de fuego, accesorios, partes o municiones agravado; tráfico, fabricación o porte de estupefacientes y destinación ilícita de bienes muebles e inmuebles

“Según la investigación adelantada desde 2013 por la Dirección Nacional de Fiscalías Especializadas Contra el Crimen Organizado, a través de entrevistas, declaraciones juradas, reconocimientos fotográficos, análisis de casos entre otros, permitieron obtener información relevante que ayudó a conocer el actuar delictivo, las jerarquías de sus integrantes, la zona donde delinquen, el modus operandi, el sostenimiento, tipo de armamento y conformación de esta Banda Criminal liderada por alias “Pacho”, “Pipe”, “Castro” o “Iván”, explicó la Fiscalía

Añadió que los integrantes de esta banda criminal operaban en Puerto Berrío, Maceo, Remedios, Caracolí, Cisneros, Barbosa, San Roque, Santo Domingo, Vegachí, Yolombó, Yondó, Anorí y Amalfi (Antioquía), realizando extorsiones a comerciantes y comercializando estupefacientes en la modalidad de microtráfico, con los que se financiaban