La Dirección de Tránsito y Transportes del Departamento de Antioquia autorizó a los organizadores del evento ciclístico, Vuelta a Colombia en Bicicleta, el cierre por algunas horas de tramos de dos vías de su jurisdicción

Hoy con motivo de etapa entre Ituango y Bello, se aprobó el cierre entre las 9.30 am y la 1:30 pm, de la vía Campamento-Llanos de Cuivá- Santa Rosa de Osos-Donmatías- Bello

Para mañana, se autorizó el cierre de la vía Las Palmas, en su calzada de ascenso, entre de 5:00 p.m. y las 10:00 p.m., desde Chuscalito hasta el antiguo estadero El Peñasco

Hay que precisar que la vía a Las Palmas estará cerrada desde el Centro Comercial Sandiego, pero la autorización para el cierre de ese tramo entre San Diego y Chuscalito, fue dada por el tránsito municipal de Medellín