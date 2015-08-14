Promotores de paz en Antioquia respaldan la idea de un congresito

Promotores de paz en el departamento de Antioquia consideran esencial que los acuerdos para poner fin al conflicto que se logren en las negociaciones de la Habana, Cuba, estén acompañados por un grupo legislativo especial, como el llamado “congresito”, planteado por el presidente Santos

El vocero de la Asamblea permanente por la paz, Luis Eduardo Salcedo, estimó que aunque es fundamental que, en su momento, los colombianos refrende o aprueben o no los acuerdos logrados en Cuba, es prioritario que el proceso este acompañado por esa figura

"A nosotros nos parece muy importante que se tengan todos los instrumentos que sean posibles, que garanticen una solidez y que una vez se culmine con la parada de la guerra, se empiece a construir la paz y el “congresito” puede facilitar la reconciliación entre los colombianos. Bienvenidos los instrumentos que pueden ayudar a que llegue la paz", expresó el líder social a través de Caracol Radio

Añadió que con el ‘congresito’ se pueden buscar de forma inmediata soluciones o alternativas que se requieran para implementar alguna de las estrategias de paz y posconflicto acordadas en la Habana

"Colocar alternativas, buscar soluciones, y hacer efectivo cada uno de los acuerdos; además de hacerlos posibles, por eso, es muy importante que en este caso sea un grupo legislativo los que estén presentes en este proceso que busca el fin de la guerra", insistió en Caracol Radio el señor Salcedo

Reiteró que a pesar de la importancia de un grupo legislativo en la negociación, es necesario que se cumpla la promesa del jefe negociador del Gobierno en La habana, Humberto de la Calle Lombana, quien confirmó la elaboración de un borrador para que los colombianos tomen la última decisión en torno a la paz.