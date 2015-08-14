Golpe contra cartel en centro judicial de Barranquilla

ACTUALIZACIÓN (28/10/2025): A través de documento allegado a este medio, se acusa recibo de Fallo judicial Tribunal Superior de Barranquilla, auto del 18/02/2020 (rad. 201900198 y por medio del cual se RESUELVE:

“TERCERO: PRECLUIR la investigación y juzgamiento por la causal 3ra del Art. 322 de C.P.P. a favor del señor ORLANDO ANAYA DURÁN por los delitos de FALSEDAD IDEOLÓGICA EN DOCUMENTO PÚBLICO y CONCIERTO PARA DELINQUIR SIMPLE acaecido el 25-Feb-2015 por INEXISTENCIA DEL HECHO INVESTIGADO de acuerdo a la parte motiva de esta decisión.”

Así mismo, el Señor Anaya recibe excusas públicas de parte de Consejo Superior de la Judicatura Dirección Ejecutiva Seccional de Administración Judicial Barranquilla – Atlántico, por medio de las cueles le manifiestan:

“Me dirijo a usted en representación de la Nación - Rama Judicial para expresarle y presentarle sinceras disculpas, por la privación injusta de su libertad, la cual afectó su derecho al buen nombre como factor intrínseco de la dignidad humana, garantizado tanto en la Constitución Política de Colombia como en diversos instrumentos internacionales sobre derechos humanos”

Hechos sobrevinientes y por los cuales se publica ACTUALIZACIÓN de la presente noticia.

Las capturas se realizaron este viernes durante varias diligencias de allanamiento en Barranquilla. Los detenidos estarían involucrados en corrupción de repartos y procesos judiciales

El fiscal general, Eduardo Montealegre dijo que entre los detenidos esta el juez que dejó en libertad al empresario Alfonso, el Turco Hilsaca, “fue uno de los beneficiarios de este grabe caso de corrupción en Barranquilla (...) es uno duro golpe contra la corrupción en la Costa Atlántica” Los otros jueces son: Jesús Vergara Otero, y Gloria Amparo Giraldo; además del fiscal Óscar Contreras, el inspector de policía Francisco Antonio Sanabria, el comisario Armando Castro Barraza. Y los abogados Orlando Anaya Durán, Gabriel Ramos; los empleados Luis Carlos Tovar y César Miguel Villadiego y la líder comunal Nerilda Isabel Caré Parra

Los delitos por los tendrán que responder son concierto para delinquir, concusión, cohecho por dar u ofrecer, falsedad ideológica en documento público y prevaricato por acción agravado. Las audiencias se realizarán en Cartagena.