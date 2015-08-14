Ocho municipios estarán de ferias y fiestas en este Puente en Antioquia

Con motivo del puente festivo de la Asunción de la Virgen María que inicia hoy, ocho municipios de Antioquia tendrán fiestas patronales o tradicionales, con bandas musicales, carros antiguos, gastronomía, silleteritos, cabalgatas, danzas, ferias artesanales y mitos y leyendas

Yalí abre esta programación las Fiestas de la Tetona, en homenaje a su cerro tutelar, que se vivirán desde este viernes, hasta el lunes, 17 de agosto, mientras que Santa Rosa de Osos tendrá las Fiestas del Atardecer, con diferentes eventos que irán hasta el próximo domingo, 16 de agosto

También está de fiesta el municipio de San Carlos, en el oriente antioqueño, con las Fiestas del Agua y el Retorno, que tiene en su programación una exposición del patrimonio cultural, cabalgata, encuentro de danzas, desfile de mitos y leyendas, trovadores, y presentaciones musicales

Agosto, mes de los vientos y las cometas, llega a Jericó con su festival de la Dulzura y la cometa, que ofrecerá a los turistas un concierto juvenil, mercasueños y una noche de cometas, orquestas, retretas y concurso de sancochos

En Sonsón, se vivirán desde hoy viernes, las Quincuagésimas sextas Fiestas del Maíz que incluye este sábado la Caravana del retorno, el Desfile de Maicito y de los primeros pobladores, la noche de gala y conciertos con distintos géneros musicales para el disfrute de los habitantes y visitantes

Los toldos, las bicicletas y las flores dan motivo a la celebración de las Trigésimas octavas fiestas de la Ceja del Tambo, en el oriente cercano, que tiene como principales atractivos la exposición de orquídeas, anturios, bromelias y bonsay, la Serenata a la Ceja "Maestro Suso Bernal", la presentación de orquestas, feria del arte, cabalgata y ciclo montañismo, la fonda billar y el concierto de la juventud

Cisneros, en el nordeste antioqueño, tendrá las tradicionales Fiestas del Riel y la Antioqueñidad, en tanto que en Guarne, a solo 30 minutos de Medellín por la autopista hacia Bogotá se realizará la Feria Agropecuaria y el Desfile Infantil de Silleteros

Todo un abanico de oportunidades para que disfrutar de la riqueza turística, cultural y paisajística de la geografía antioqueña en este puente festivo de la Asunción