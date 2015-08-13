Comunidad de Ituango considera histórica la llegada de la Vuelta a Colombia
La etapa de la Vuelta a Colombia por las montañas del norte antioqueño saldrá del municipio de Donmatías.
Como un hecho histórico para su municipio, calificó el alcalde de Ituango, Jaime Elías Montoya Londoño, la llegada este jueves a ese territorio de la etapa de la Vuelta a Colombia que se correrá entre Donmatías y esta localidad, por las montañas del norte antioqueño
Para el alcalde Montoya Londoño y para sus paisanos, es un honor recibir este evento de talla internacional, lo cual será aprovechado para mostrar a la opinión pública, la mejor imagen de su municipio, que si bien ha sufrido con la violencia, está escribiendo una nueva página gracias al trabajo de Antioquia la más educada y el Plan Integral Hidroeléctrica Ituango
Sobre la seguridad para este evento, el alcalde Montoya Londoño dijo a Caracol Radio que todo está dispuesto para que no haya problemas durante la circulación de la caravana y su permanencia en esa localidad, y agregó que toda la comunidad está unida en torno al proceso de paz y esperan que la paz llegue de una vez a su territorio
Al celebrar la llegada de la Vuelta a Colombia, el alcalde de Ituango, Jaime Elías Montoya Londoño, también admitió en Caracol Radio su deseo de que algún día llegue la Vuelta a Antioquia, pues una etapa de esta competencia estaba programada en 2014 y a última hora fue aplazada por las protestas que adelantaba la Asociación de Campesinos del municipio
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