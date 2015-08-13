Comunidad de Ituango considera histórica la llegada de la Vuelta a Colombia

Como un hecho histórico para su municipio, calificó el alcalde de Ituango, Jaime Elías Montoya Londoño, la llegada este jueves a ese territorio de la etapa de la Vuelta a Colombia que se correrá entre Donmatías y esta localidad, por las montañas del norte antioqueño

Para el alcalde Montoya Londoño y para sus paisanos, es un honor recibir este evento de talla internacional, lo cual será aprovechado para mostrar a la opinión pública, la mejor imagen de su municipio, que si bien ha sufrido con la violencia, está escribiendo una nueva página gracias al trabajo de Antioquia la más educada y el Plan Integral Hidroeléctrica Ituango

Sobre la seguridad para este evento, el alcalde Montoya Londoño dijo a Caracol Radio que todo está dispuesto para que no haya problemas durante la circulación de la caravana y su permanencia en esa localidad, y agregó que toda la comunidad está unida en torno al proceso de paz y esperan que la paz llegue de una vez a su territorio

Al celebrar la llegada de la Vuelta a Colombia, el alcalde de Ituango, Jaime Elías Montoya Londoño, también admitió en Caracol Radio su deseo de que algún día llegue la Vuelta a Antioquia, pues una etapa de esta competencia estaba programada en 2014 y a última hora fue aplazada por las protestas que adelantaba la Asociación de Campesinos del municipio

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