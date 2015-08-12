Con sellos de figuras infantiles camuflaban droga en Segovia, Antioquia

En operativos de control en el municipio de Segovia la policía descubrió en un taxi a un hombre de 50 años y una adolescente de 16 años conocida con el alias de ‘La Mona’ con más de 23 mil gramos de droga que estaba camuflada con sellos de figuras infantiles

Con sellos de balones, aviones, carros y manzanas eran señalados las dosis que al parecer serían distribuidas en los municipios de la subregión del nordeste antioqueño

El coronel Ramiro Riveros, comandante del departamento de policía Antioquia aseguró que los distribuidores de alucinógenos suelen utilizar vehículos tipo taxi para evadir los controles de las autoridades

“La policía logra la inmovilización de un vehículo tipo taxi en donde se trasladaba un sujeto y una menor con aproximadamente 24 kilos de estupefacientes entre ellos marihuana, cocaína y bazuco los cuales estaban empacados y sellados con diferentes etiquetas de figuras y colores que estaban previstos para la comercialización", señaló el oficial

En total, los policías se incautaron de 20.750 gramos de marihuana, 252 gramos de base de coca, 263 gramos de bazuco y 2.740 gramos de cocaína

Tanto las sustancias como el capturado y la joven conducida quedaron a disposición de la Fiscalía Seccional de Segovia

-.-