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31 jul 2026 Actualizado 13:13

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El Metro rompió record de movilización de usuarios en Feria de flores

Durante la Feria, entre el 31 de julio y el 9 de agosto, el METRO movilizó un total de 7133.953 pasajeros.

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El pasado jueves 6 agosto, el METRO movilizó un total de 911.009 usuarios, cifra récord desde el comienzo de su operación

 Esta cifra incluye los ingresos al Metro, los cables, las líneas 1 y 2 de buses y las rutas alimentadoras de las cuencas 3 y 6

 Entre el 31 de julio y el 9 de agosto, el METRO movilizó un total de 7’133.953 pasajeros, un incremento relevante comparado con el 2014, en el mismo periodo, cuando la afluencia fue de aproximadamente 6’580.000

 Durante la Feria de las Flores el servicio se prestó de manera eficiente y no transcurrieron novedades relevantes, y destacó el buen comportamiento de los usuarios durante este evento, factor que contribuyó al buen servicio y al clima de tranquilidad que se vivió en el Sistema integrado

 De esta manera, el METRO se consolida como la opción de transporte durante los grandes eventos de ciudad al ser elegida por los habitantes del Valle de Aburrá y por gran cantidad de turistas

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