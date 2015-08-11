En el barrio Prado de Medellín piden retirar casas de paso para indigentes

Los habitantes del barrio Prado de Medellín salieron a las calles a marchar y reclamar mayor atención de las autoridades por lo que llaman un descuido del gobierno local en una zona declarada patrimonio cultural del país

María Isabel Velásquez, líder del barrio, señaló que desde hace varios meses la Alcaldía decidió instalar en una de las viviendas un lugar de paso para los habitantes de calle, por lo que se ha incrementado la inseguridad en la zona

"Lo que hace que estas casas de paso están ha generado mucha inseguridad y mucha incomodad para los vecinos, la casa están ubicadas en palase entre la 63 y la 64, frente al iglesia del espíritu santo, por lo tanto la comunidad está muy dolida porque es un barrio patrimonial", denunció la líder del barrio Prado

La Alcaldía de Medellín aseguró que están abonando esfuerzos para que antes de concluir este año se haga el traslado del lugar de paso

"El centro va ser reubicado, se están haciendo una adecuaciones en el centro número uno que queda en Barrio Triste, se va ampliar y así va a desaparecer este que está operando en el barrio Prado Centro", confirmó Luz Aida Rendón, subsecretaria de grupos poblacionales de Medellín

En los centros de paso no solo están habitantes de calle, sino también personas con alguna afectación por consumo de drogas, en ellos las personas no pueden pasar más de 24 horas

La policía nacional además reforzó la presencia en esa zona céntrica de la ciudad para evitar aumentos en temas de inseguridad