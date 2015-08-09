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31 jul 2026 Actualizado 12:24

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Trece personas heridas en accidente de tránsito en Medellín

Tres personas fueron trasladadas a un centro asistencial con urgencia vital

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Trece personas resultaron heridas en un accidente de tránsito en el centro de Medellín, al colisionar dos vehículos colectivos, lo que generó el volcamiento de uno de ellos

El incidente ocurrió en la calle 57 con la carrera 52, hasta allí llegaron rescatistas de Bomberos Medellín con dos máquinas, ocho ambulancias y funcionarios de la Secretaria de Movilidad

Tres de los heridos fueron trasladados a un centro asistencial, mientras tanto los otros diez lesionados fueron atendidos en el lugar de la colisión.

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