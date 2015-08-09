Dos personas muertas, tres heridos y cinco accidentes de tránsito fue el balance que dejó la movilización de 115 mil vehículos por las vías del Departamento de Antioquia, durante el Puente Festivo del siete de agosto, reportó la Policía de Carreteras

El fatal accidente ocurrió en el Municipio de la Pintada, en la vía que comunica a Medellín con el eje cafetero, esto en un choque de una motocicleta con otro vehículo

Además durante las operaciones de control en Antioquia se impusieron 318 comparendos, 59 vehículos fueron inmovilizados y se aplicaron siete comparendos por conducir en estado de embriaguez

Durante la mañana del domingo la autopista Medellín Bogotá, a la altura de Doradal, estuvo cerrada por obstáculos en la vía, generados por las altas lluvias que cayeron en el lugar, pero fue habilitada en el transcurso de la mañana.