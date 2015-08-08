Comunidad indígena de donde cayó el helicóptero se desplaza a Chigorodó

La comunidad indígena que habita la zona donde se vino a tierra el helicóptero Black Hawk de la Policía Nacional decidió desplazarse a la cabecera municipal de Chigorodó para exigir el retiro de las tropas del Ejército de sus resguardos

Aida Suarez, presidenta de la Asociación Indígena de Antioquia, explicó que la comunidad se reunió en un consejo y decidieron desplazarse todos, porque temían enfrentamientos entre la fuerza pública y grupos al margen de la ley

“Han decido como comunidad desplazarse toda, se hizo la primera concentración con las familias y tienen un asamblea comunitaria para definir y desplazarse hacia la cabecera municipal de Chigorodó, se está solicitando una reunión con la administración municipal, sobre todo con las últimas confrontaciones en el territorio”, agregó la líder indígena

Recordemos que esta comunidad había denunciado que en la zona donde cayó el helicóptero ocurrieron varios enfrentamientos horas antes del suceso, entre la fuerza pública y otro grupo armado

Los indígenas reiteraron que para poder volver a sus resguardos necesitan que salgan todos los actores armados, incluyendo a la fuerza pública.