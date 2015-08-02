Caminata canina de feria de flores, apoya ley contra el maltrato animal

Los habitantes de Medellín amantes de las mascotas, tendrán la oportunidad hoy de apoyar con sus firmas el Proyecto de Ley que cursa en el Congreso de la República, el cual busca que los animales como seres vivos, reciban especial protección contra el sufrimiento injustificado causado directa o indirectamente por los humanos

La recolección de firmas se realizará durante de la Caminata Canina y de Mascotas Tierragro - Feria de las Flores, un evento que ya es tradicional en la feria

Se espera que a la caminata, que tendrá un recorrido de 3.5 kilómetros, concurran unas 50 mil personas y que muchas de ellas apoyen la iniciativa legislativa que pretende unificar y sancionar con cárcel y dinero a aquellas personas que hagan daño a los animales

Este desfile de amos y perros hizo que el Metro de Medellín amplió su horario habitual de ingreso de mascotas los domingos al sistema, para permitir que quienes asisten a la caminata de mascotas de Feria de Flores puedan movilizarse

Hoy hasta la una de la tarde, el Metro permitirá el ingreso con animales domésticos siempre y cuando se cumplan con algunos requisitos como carné de vacunación vigente, que no sean alimentados dentro de los vagones y en el caso de los perros, todos deben tener bozal.