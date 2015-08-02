Más de 130 chivas desfilarán en la feria de las flores, pedirán por la paz

Desde las nueve de la mañana y hasta las seis de la tarde unas 130 chivas en Medellín se robarán la atención en la feria de las flores en la tradicional caravana que iniciará hacía el medio día

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Este año la organización del evento invitó a todos los ciudadanos a vestir de blanco para pedir por la paz de Colombia, la invitación no es solo para quienes van en los vehículos, sino también, para quienes se agolpan a lado y lado de las calles para ver uno de los desfiles más coloridos de la feria

“Este será un homenaje que deseamos brindarle a todas esas personas que día a día se esfuerzan por mantener unido nuestro país y que dan su vida por él”, señaló Ovidio Moncada, Director Chivas y Flores

Las autoridades dispondrán de agentes de tránsito durante el recorrido para velar por la movilidad durante la caravana de chivas que iniciará en la zona del centro Automotriz en el Poblado, tomará la avenida Las Vegas, para luego pasar por la Regional, la calle San Juan a salir a la avenida Ferrocarril, luego la avenida Guayabal y la calle 10 en el Poblado para retornar a la avenida Las Vegas y finalmente llegar al mismo lugar de salida

Otros eventos Construcción de silletasEn Santa Elena, comienza la intensificación de la elaboración de las silletas, por eso visitantes llegan al corregimiento para ver el paso a paso de la construcción de los monumentos vivos que desfilarán en ocho días

Reto Jardín circunvalarLos deportes también tienen espacio en la feria de las flores en Medellín esta mañana el experto en bike trial, Javier Zapata, subirá más de mil escalones por primera vez en un cerro tutelar de Medellín, el Pan de Azúcar, la zona que ha tenido una transformación urbana por la EDU también será escenario de una caminata recreativa de cinco kilómetros y una carrera atlética de nueve kilómetros. Los participantes podrán disfrutar de una exhibición de silletas gigantes

El parque cultural nocturnoEsta noche comienza en el parque de los pies descalzos el parque cultural nocturno que hará un homenaje a través de la música a las tradiciones y sonidos afro con lo que se ha denominado ‘la negra noche’

TabladosContinúan los tablados en los corregimientos de Medellín, este domingo los escenarios artísticos y culturales se verán en San Sebastián de Palmitas y en el parque principal de Santa Elena.