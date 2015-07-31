Desde mañana sábado iniciarán una serie de actividades para la recolección de dineros, que puedan al pago de la defensa jurídica de la modelo y futbolista antioqueña, Juliana López, detenida en China, al parecer, con alucinógenos

La primera actividad será la recolección de los dineros, que harán parte de la entrada a una reconocida discoteca de Medellín, y los cuales serán entregados a la familia de la deportista, según Alejandro Duque Giraldo, director del equipo ‘Las divas del fútbol’

"El día sábado, a las 9:00 en la noche en la discoteca Farenheit. Con los covers es para dárselos a la familia. Lo que son entradas únicamente", precisó el directivo del fútbol

Otro evento en el que trabajan sus amigos y familiares es en el desarrollo de un partido de fútbol. En el compromiso deportivo participarían sus compañeras del equipo ‘Las divas del fútbol’, quienes aún no salen del asombro por la situación de su coequipera.