Con clima primaveral, en Medellín comienza la Feria de las Flores

Concluida la Semana de la moda, se inicia la semana de las flores, despega este viernes la Feria de las flores de Medellín, que se extenderá hasta el próximo nueve de agosto, cuando pasen los silleteros, hoy convertido en Patrimonio Cultural inmaterial de Colombia

El gobierno de Medellín espera un incremento del dos por ciento en visitantes nacionales e internacionales a los eventos feriales teniendo en cuenta los miles de personas que han llegado a la feria de la moda y que permanecerán en la ciudad, y quienes llegarán a los diferentes eventos.- La administración municipal calcula en unos 47 mil millones de pesos la derrama económica que dejarán los eventos feriales a la ciudad y se estima que más de seis mil extranjeros llegarán a la ciudad con motivo de la Feria, cuya programación incluye eventos para la familia, para adultos, niños y la comunidad en general

La feria se inicia con un espectáculo inaugural en la zona del estadio Atanasio Girardot, con la cantante Miranda, los Cantores de Chipuco, Zion y Lennox, Rey Ruiz, el gran Martín Elías, Zona Prieta y Jaycob Duque… El colofón de la feria será el quincuagésimo desfile de Silleteros por las calles del centro de Medellín, estrenando vestuario y el titulo de Patrimonio cultural Inmaterial de colombia.