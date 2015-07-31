Feria de las Flores 2015 generará unos 15.000 empleos en Medellín

Los comerciantes de Medellín y el país esperan incrementar las ventas de todo tipo de bienes y servicios, durante el desarrollo de la Feria de las Flores, que comienza este viertes en la capital de Antioquia

Por ejemplo, el gremio del comercio formal asegura que se generarán unos 10 mil empleos formales y 5 mil informales, en sectores como hotelería, transporte, entre otros, según Sergio Ignacio Soto Mejía, director ejecutivo de Fenalco en Antioquia

"Estamos esperando de forma muy especial marcar un record por todo lo atractivo de todos los certámenes feriales, de todas las actividades culturales, desfiles, del orden de 100 mil millones de pesos", aseguró el directivo gremial a Caracol Radio

A su turno, las cadenas de viajes reportan repunte en tiquetes hacia Medellín, dónde el paquete hotel más pasajes se consiguen desde 500 mil pesos. Óscar Ardila Chaparro, gerente de Marketing Despegar.com Colombia explicó a Caracol Radio que para la Feria se incrementó en 162 por ciento el número de tiquetes vendidos

"Antes estábamos registrando unos datos y la mayoría de vuelos que llegan por estas fechas, son de domésticos, sobre todo Bogotá. Para este 2015 en particular, encontramos que ciudades como Cali o Cartagena han incrementado el número de pasajes comprados para la feria de las Flores. México y Buenos aires en materia internacional", precisó el señor Ardila

De acuerdo con el Medellín Convention Bureau, un extranjero en promedio podría gastar unos 200 dólares diarios, en las diferentes actividades en la ciudad. Esto le podría generar una derrama económica al municipio de 47 mil millones de pesos.